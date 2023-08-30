"Бешикташ" — "Динамо": онлайн відеотрансляція матчу-відповіді Ліги конференцій

Біло-сині спробують вибити стамбульців

У четвер, 31 серпня, "Динамо" зіграє вирішальний матч у відборі Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти турецького "Бешикташу". Перша гра завершилася мінімальною перемогою стамбульців з рахунком 3:2.

У прямому ефірі в Україні гру покаже YouTube-канал Football Hub. Зустріч відбудеться у Стамбулі на арені "Бешикташ Парк", початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

У цій статті ближче до початку матчу буде додано стартові склади команд.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді 4-го відбіркового раунду Ліги конференцій "Бешикташ" — "Динамо"

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння киян та стамбульців зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки. Додамо, букмекери не вірять у успіх "динамівців" у Стамбулі. Додамо, що гру можна подивитися одразу на кількох платформах безкоштовно.

Нагадаємо, обидві команди перенесли ігри на внутрішній арені заради підготовки до єврокубкової "дуелі". Для киян це обернулося скандалом. Додамо, що Україна катастрофічно опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА через невдачі наших клубів у Європі.