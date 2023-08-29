"Динамо" втратило ключового гравця перед "фіналом" із "Бешикташем"

Український футболіст отримав травму

Вінгер "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко, який повернувся до київського клубу у червні 2023 року, не зіграє у вирішальному матчі відбору Ліги конференцій проти "Бешикташа".

Про це повідомляє пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, Ярмоленко отримав пошкодження, термін відновлення гравця невідомий.

"Ярмоленко точно не допоможе команді в Стамбулі. У досвідченого гравця часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна, точні терміни відновлення поки невідомі", — йдеться у повідомленні Біло-синіх.

Таким чином, лідер команди не зіграє проти "Бешикташу" у Стамбулі 31 серпня. Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі безкоштовно. Додамо, що кияни є аутсайдерами протистояння. У першій грі стамбульці здобули гостьову перемогу з рахунком (3:2).

Додамо, що "динамівці" заради кращої підготовки до матчу ухвалили рішення про перенесення гри 5-го туру Української прем’єр-ліги, через що в Україні спалахнув скандал.

Раніше повідомлялося, що ситуація України у таблиці коефіцієнтів УЄФА стала катастрофічною.