"Бешикташ" – "Динамо": букмекери дали прогноз на вирішальний матч Ліги конференцій

Київський клуб знаходиться на межі вильоту з єврокубків

У четвер, 31 серпня, "Динамо" проведе гру-відповідь раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Бешикташа". Перший поєдинок-трилер завершився мінімальною перемогою турецької команди з рахунком 3:2. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Бешикташ" — "Динамо".

На думку букмекерів, "Динамо" вийде до групового раунду ЛК лише за допомогою дива. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці віддають перевагу туркам. На успіх "Бешикташу" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44-1,51. Водночас перемога "динамівців" менш ймовірна — коефіцієнт 5,75-6,70. Додамо, що шанси киян пройти турків Favbet оцінив у 11%, а стамбульців – у 96% при маржі букмекерів у 7%.

Прогноз букмекерів на матч "Бешикташ" — "Динамо" (основний час)

Favbet: (перемога "Бешикташа" 1,51 — нічия 4,60 — перемога "Динамо" 6,70)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,46 -4,33 — 5,75)

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, завершить єврокампанію.

Нагадаємо, "Динамо" перенесло матч 5-го туру чемпіонату України, щоб краще підготуватися до "Бешикташу".

Раніше повідомлялося, що ситуація України в таблиці коефіцієнтів УЄФА стає дедалі гіршою.