"Бешикташ" - "Динамо": букмекеры дали прогноз на решающий матч Лиги конференций

Киевский клуб находится на грани вылета из еврокубков

В четверг, 31 августа, "Динамо" проведет ответную игру раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Бешикташа". Первый поединок-триллер завершился минимальной победой турецкой команды со счетом 3:2. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Бешикташ" — "Динамо".

По мнению букмекеров, "Динамо" выйдет в групповой раунд ЛК только с помощью чуда. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты отдают предпочтений туркам. На успех "Бешикташа" можно сделать ставку с коэффициентом 1,44-1,51. В то же время победа "динамовцев" менее вероятна — коэффициент 5,75-6,70. Добавим, что шансы киевлян пройти турков Favbet оценил в 11%, а стамбульцев — в 96% при марже букмекеров в 7%.

Прогноз букмекеров на матч "Бешикташ" — "Динамо" (основное время)

Favbet: (победа "Бешикташа" 1,51 — ничья 4,60 — победа "Динамо" 6,70)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,46 —4,33 — 5,75)

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший завершит еврокампанию.

Напомним, "Динамо" перенесло матч 5-го тура чемпионата Украины, чтобы лучше подготовиться к "Бешикташу".

Ранее сообщалось, что ситуация Украины в таблице коэффициентов УЕФА становится все хуже и хуже.