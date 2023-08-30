"Бешикташ" - "Динамо": онлайн видеотрансляция ответного матча Лиги конференций

Бело-синие попытаются выбить стамбульцев

В четверг, 31 августа, "Динамо" сыграет решающий матч в отборе Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против турецкого "Бешикташа". Первая игра завершилась минимальной победой стамбульцев со счетом 3:2.

В прямом эфире в Украине игру покажет YouTube-канал Football Hub. Встреча состоится в Стамбуле на арене "Бешикташ Парк", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.

В этой статье ближе к началу матча будут добавлены стартовые составы команд.

Прямая видеотрансляция ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги конференций "Бешикташ" — "Динамо"

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния киевлян и стамбульцев сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки. Добавим, букмекеры не верят в успех "динамовцев" в Стамбуле. Добавим, что игру можно посмотреть сразу на нескольких платформах бесплатно.

Напомним, обе команды перенесли игры на внутренней арене ради подготовки к еврокубковой "дуэли". Для киевлян это обернулось скандалом. Добавим, что Украина катастрофически опустилась в таблице коэффициентов УЕФА из-за неудач наших клубов в Европе.