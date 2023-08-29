Чемпіонат України з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат перетворився на лігу переносів

У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Верес" — "Чорноморець" стартує 6-й тур в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні в українському футболі спалахнув скандал через те, що учасники єврокубків переносять ігри національної першості.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" зустрінеться в гостях із "Минаєм". Центральну зустріч ігрового туру "Зоря" — "Динамо" перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва. У вересні національна команда проведе два матчі у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 з Англією (09.09) та Італією (12.09).

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 1 вересня

"Верес" — "Чорноморець" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субота, 2 вересня

"Минай" — "Шахтар" Донецьк — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Полісся" — "Оболонь" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Олександрія" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 3 вересня

"Дніпро-1" — ЛНЗ Черкаси — 13:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Колос" — "Кривбас" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" — "Металіст 1925" — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Зоря" — "Динамо" — перенесено.

На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безкоштовними!

Турнірне становище команд УПЛ після 5-го туру

З результатами та відеооглядами матчів 5 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що українські клуби провалили єврокубкову кампанію. Це відображено у таблиці коефіцієнтів УЄФА.