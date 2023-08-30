Команда УПЛ на межі зникнення: все через російські ракети

Харківський клуб може зникнути з футбольної карти України

Голова наглядової ради "Металіста 1925" та засновник АES Group Костянтин Валеулін оголосив про припинення фінансування харківського клубу його компанією. За підсумками 5 турів української першості харківська команда посідає 9 місце.

Відповідна заява Валеуліна доступна на офіційному сайті команди. У клубі зазначили, що ракетні удари рф завдали нищівного удару АES Group, через що компанія фактично втратила всі активи в Україні й не може більше фінансувати футбольний клуб.

"Ми просимо вибачення у всіх, кого засмутило це звернення, перш за все у співробітників Клубу, футболістів і вболівальників, але ця новина є об’єктивною реальністю сьогодення.

Наразі необхідно зібрати Загальні збори засновників Клубу та обговорити цю складну ситуацію. "АES Group" володіє контрольним пакетом акцій, однак, є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку Клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції", — заявив Валеулін.

Таким чином, харківський клуб перебуває на межі зникнення. Поки невідомо, чи проводитиме "Металіст-1925" матч 6-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Руху".

Якщо клуб зніметься з чемпіонату до закінчення 1-го кола, всі його результати анулюються. Наразі у харків’ян 6 очок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал в УПЛ через перенесення матчів.