"Динамо" безславно програло "Бешикташу" та вилетіло з єврокубків (відео)

Київський клуб цього сезону залишився без єврокубкової осені

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" провело гру-відповідь проти "Бешикташа" в рамках раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Бешикташ Парк", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Бешикташа". Про це повідомляє "Телеграф".

Київський клуб непогано виглядав у грі, створив кілька гострих моментів, проте "Бешикташ" все ж таки грав краще і награв на перемогу. Переможний гол турки забили на початку другого тайму. На 52-й хвилині камерунський форвард Чорних орлів Венсан Абубакар познущався з захисників киян і забив м’яч у кут воріт Бущана. Після цього темп гри помітно впав, а кияни не змогли організувати гідний штурм воріт стамбульців.

"Бешикташ" – "Динамо" – 1:0. Перший матч – 3:2.

Гол: Абубакар (52)

Попередження: Булут (33), Коллі (34), Абубакар (53), Розьє (58), Мулека (72), Учан (82) – Шапаренко (30), Сидорчук (40), Попов (48)

"Бешикташ": Гюнок, Булут, Коллі, Уйсал, Розьє, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдінов, 76), Абубакар (Тосун, 81).

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик (Беніто, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Н.Волошин (Діалло, 76), Буяльський, Караваєв, Ванат.

Статистика матчу Бешикташ – Динамо

Повний відеоогляд матчу "Бешикташ" — "Динамо":

Нагадаємо, перша гра, яка проходила в Бухаресті (Румунія) завершилася мінімальною перемогою "Бешикташа" з рахунком 3:2. Таким чином, за сумою двох матчів у групі Ліги конференцій виступить саме турецький клуб. "Динамо" покидає єврокубки.

"Динамівці" розпочинали єврокубковий сезон у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. На цій стадії турніру Біло-Сині пройшли грецький "Аріс". Не обійшлося без скандалу з уболівальниками.

Зазначимо, і "Динамо", і "Бешикташ" перенесли свої ігри на внутрішній арені заради кращої підготовки до очного протистояння. Через це в українському футболі спалахнув скандал. До речі, після 5 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" йде на 8-й позиції, маючи 2 гри у запасі. Примітно, що кияни також пропустять і 6-й тур УПЛ.