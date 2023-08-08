Не только Довбик: "Днепр-1" может потерять еще одного игрока сборной Украины
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Вице-чемпион Украины ведет переговоры о трансфере
СК "Днепр-1" рискует остаться без своего капитана защитника Александра Сватка.
Как сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live", в услугах 28-летнего футболиста заинтересован болгарский "Лудогорец".
По данным журналиста, болгары уже сделали официальное предложение вице-чемпиону Украины.
За опытного игрока "Лудогорец" готов заплатить 1 миллион евро. При этом Цыганык уточняет, что пока переговоры стоят на месте и прогресса в них нет.
Интересно, что в составе "Лудогорца" уже играет другой украинец — Игорь Пластун.
Что касается Сватка, то он является воспитанником "Днепра". Кроме того, он поиграл за "Волынь", "Зарю" и хорватский "Хайдук".
За СК "Днепр-1" он играет с января 2020-го и его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.
В прошлом сезоне Сваток сыграл в 35 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также на его счету две игры за национальную команду Украины.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно днепряне продали своего лучшего бомбардира Артема Довбика в испанскую "Жирону".