Не только Довбик: "Днепр-1" может потерять еще одного игрока сборной Украины

Вице-чемпион Украины ведет переговоры о трансфере

СК "Днепр-1" рискует остаться без своего капитана защитника Александра Сватка.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live", в услугах 28-летнего футболиста заинтересован болгарский "Лудогорец".

По данным журналиста, болгары уже сделали официальное предложение вице-чемпиону Украины.

За опытного игрока "Лудогорец" готов заплатить 1 миллион евро. При этом Цыганык уточняет, что пока переговоры стоят на месте и прогресса в них нет.

Интересно, что в составе "Лудогорца" уже играет другой украинец — Игорь Пластун.

Что касается Сватка, то он является воспитанником "Днепра". Кроме того, он поиграл за "Волынь", "Зарю" и хорватский "Хайдук".

За СК "Днепр-1" он играет с января 2020-го и его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В прошлом сезоне Сваток сыграл в 35 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также на его счету две игры за национальную команду Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно днепряне продали своего лучшего бомбардира Артема Довбика в испанскую "Жирону".