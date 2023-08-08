Не лише Довбик: "Дніпро-1" може втратити ще одного гравця збірної України

Віце-чемпіон України веде переговори про трансфер

СК "Дніпро-1" ризикує залишитись без свого капітана Олександра Сватка.

Як повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live", у послугах 28-річного футболіста зацікавлений болгарський "Лудогорець".

За даними журналіста, болгари вже зробили офіційну пропозицію віце-чемпіону України.

За досвідченого гравця "Лудогорець" готовий заплатити 1 мільйон євро. При цьому Циганик уточнює, що поки що переговори стоять на місці і прогресу в них немає.

Цікаво, що у складі "Лудогірця" вже грає інший українець — Ігор Пластун.

Щодо Сватка, то він є вихованцем "Дніпра". Крім того, він пограв за "Волинь", "Зорю" та хорватський "Хайдук".

За СК "Дніпро-1" він грає з січня 2020-го та його контракт розрахований до 31 грудня 2025 року.

Минулого сезону Сваток зіграв у 35 матчах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Також на його рахунку дві гри за національну команду України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно дніпряни продали свого найкращого бомбардира Артема Довбика до іспанської "Жирони".