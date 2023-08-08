Не лише Довбик: "Дніпро-1" може втратити ще одного гравця збірної України
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Віце-чемпіон України веде переговори про трансфер
СК "Дніпро-1" ризикує залишитись без свого капітана Олександра Сватка.
Як повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live", у послугах 28-річного футболіста зацікавлений болгарський "Лудогорець".
За даними журналіста, болгари вже зробили офіційну пропозицію віце-чемпіону України.
За досвідченого гравця "Лудогорець" готовий заплатити 1 мільйон євро. При цьому Циганик уточнює, що поки що переговори стоять на місці і прогресу в них немає.
Цікаво, що у складі "Лудогірця" вже грає інший українець — Ігор Пластун.
Щодо Сватка, то він є вихованцем "Дніпра". Крім того, він пограв за "Волинь", "Зорю" та хорватський "Хайдук".
За СК "Дніпро-1" він грає з січня 2020-го та його контракт розрахований до 31 грудня 2025 року.
Минулого сезону Сваток зіграв у 35 матчах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Також на його рахунку дві гри за національну команду України.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно дніпряни продали свого найкращого бомбардира Артема Довбика до іспанської "Жирони".