"Позбулися баласту": фанати "Динамо" зраділи трансферу капітана команди до європейського клубу

Український футболіст є рекордсменом київської команди

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук покинув Україну. Він підписав контракт із бельгійським клубом "Вестерло".

Про це повідомив офіційний сайт української команди. У клубній прес-службі зазначили, що футболіст особисто попросив керівництво "Динамо" відпустити його до одного з європейських чемпіонатів.

Відомо, що 32-річний Сидорчук підписав із "Вестерло" угоду, розраховану на три сезони.

Сидорчук у футболці "Вестерло"

У складі київської команди гравець збірної України провів 327 матчів, у яких забив 21 гол. Разом зі столичним колективом він виграв три чемпіонські титули, а також чотири Кубки України та чотири Суперкубки України. За збірну України він зіграв 54 матчі та записав на свій рахунок три голи. Також на рахунку досвідченого півзахисника 50 матчів у єврокубках із капітанською пов’язкою – це рекорд для "Динамо".

Щодо нового клубу українця, то "Вестерло" посідає передостаннє місце у чемпіонаті Бельгії.

До речі, фанати "Динамо" по-різному відреагували на відхід футболіста. Хтось побажав йому успіхів, а хтось зрадів тому, що Сидорчук більше не гратиме за їхню улюблену команду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно "Динамо" залишив ще один футболіст.