Скандал в украинском футболе: полиция вызвала судей на допрос

Следственные действия должны состояться 6 сентября

Расследование коррупции среди украинских футбольных арбитров продолжается. На днях некоторых судей вызвали в полицию для проведения следственных действий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Константин Андриюк. По его информации, среди фигурантов — арбитры Первой лиги сезона 2017/18.

Журналист отметил, что под подозрение правоохранителей попали судьи двух матчей. В частности, речь идет о Дмитрии Кривушкине, которы обслуживал игру "Жемчужина" — "Рух", а также о Юрии Иванове, который работал на встрече между "Колосом" и "Полтавой".

Также в полицию вызвали ассистентов главных арбитров и наблюдателей арбитража. Следственные действия должны состояться 6 сентября.

"Запасайтесь попкорном, дальше будет еще веселее. Но подбросьте ведерко и председателю комитета арбитров – Лучано Лучи, который уже 13 лет подряд покрывает весь этот произвол украинского арбитражного корпуса. Без всякого шанса на прогресс и развитие", — выразил свое мнение Андриюк.

Интересно, что Украинская ассоциация футбола уже отреагировала на письмо от Национальной полиции. Как заявил глава судейского комитета Лучано Лучи, УАФ отстранила вышеупомянутых персон на неопределенный срок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее под подозрение специалистов попал один из матчей чемпионата Украины с участием "Днепра-1". Тогда допускали, что игра могла носить договорной характер.