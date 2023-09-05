Скандал в українському футболі: поліція викликала суддів на допит

Слідчі дії мають відбутися 6 вересня

Розслідування корупції серед українських футбольних арбітрів продовжується. Днями деяких суддів викликали до поліції для проведення слідчих дій.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Костянтин Андріюк. За його інформацією, серед фігурантів – арбітри Першої ліги сезону 2017/18.

Журналіст зазначив, що під підозру правоохоронців потрапили судді двох матчів. Зокрема, йдеться про Дмитра Кривушкіна, який обслуговував гру "Жемчужина" — "Рух", а також про Юрія Іванова, який працював на зустрічі між "Колосом" та "Полтавою".

Також у поліцію викликали асистентів головних арбітрів та спостерігачів арбітражу. Слідчі дії мають відбутися 6 вересня.

"Запасайтеся попкорном, далі буде ще веселіше. Але підкиньте відерце і голові комітету арбітрів — Лучано Лучі, який уже 13 років поспіль покриває все це свавілля українського арбітражного корпусу. Без жодного шансу на прогрес і розвиток", — висловив свою думку Андріюк.

Цікаво, що Українська асоціація футболу відреагувала на лист від Національної поліції. Як заявив голова суддівського комітету Лучано Лучі, УАФ усунула вищезгаданих персон на невизначений термін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше під підозру фахівців потрапив один із матчів чемпіонату України за участю "Дніпра-1". Тоді припускали, що гра могла мати договірний характер.