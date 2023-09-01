Личная месть Луческу: обидчик "Динамо" указал Мирче на его место (видео)

Футболист отомстил тренеру прямо на поле

Киевское "Динамо" вылетело из еврокубков, уступив во втором матче отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 "Бешикташу" (0:1). Автор победного гола Венсан Абубакар получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Дело в том, что камерунский форвард побежал праздновать гол прямиком к главному тренеру киевлян Мирче Луческу. Об этом сообщает "Телеграф".

Камерунский нападающий в начале второго тайма поиздевался над обороной киевлян, забив гол в окружении троих защитников киевлян. Сразу после этого Венсан побежал к Луческу и начал отмечать взятие ворот. Судьи пытались остановить провокацию камерунца, но тот в итоге лишь толкнул одного из рефери. В итоге португальский арбитр Жоау Пиньейру показал камерунцу желтую карточку.

Добавим, что Венсан не просто так отпраздновал гол перед Луческу. Дело в том, что после первого матча, который завершился со счетом 3:2, Мистер заявил, что играл не против "Бешикташа", а против "сборной Африки". После этого, на Мирчу посыпались обвинения в расизме. Абубакар, видимо, таким образом отомстил румынскому тренеру.

Напомним, Украину на евроарене будут представлять "Шахтер" и "Заря", которая накануне вылетела в Лигу конференций.

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