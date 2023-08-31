"Заря" победила, но вылетела из Лиги Европы: видеообзор матча со "Славией"

Луганский клуб блестяще провел второй матч против пражской команды

В четверг, 31 августа, "Заря" провела ответный матч со "Славией" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зари". Об этом сообщает "Телеграф".

"Славия" вновь лучше контролировала мяч, однако на этот раз чехи не блистали в атаке. В то же время "Заря" уже в первом тайме забила дважды. Сначала Даниил Алефиренко дальним ударом прошил вратаря "Славии" Коларжа, а затем Денис Антюх ударом в "домик" киперу завершил свой сольный проход с центра поля.

Под занавес второго тайма луганчане не удержали результат, который бы позволил команде довести дело до серии пенальти. На 83-й минуте Матей Юрасек головой переправил мяч в ворота "Зари".

"Заря" – "Славия" — 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 – Юрасек, 84

Предупреждение: Снурницин, 14

"Заря": Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишнев (Чурко, 81), Герреро – Алефиренко (Волошин, 67).

"Славия": Коларж – Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу, Массопуст – Шранц (Тиджани, 73), Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46) – ван Бурен (Юречка, 56).

Статистика матча "Заря" - "Славия"

Полный видеообзор матча "Заря" — "Славия" будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, первая игра, которая проходила в Праге, завершилась убедительной победой "Славии" со счетом 2:0. Таким образом, по итогам 2-матчевого противостояния на групповом этапе Лиги Европы сыграет именно чешский коллектив. "Заря" будет выступать в группе Лиги конференций. Жеребьевка группового этапа ЛК и ЛЕ состоится в пятницу, 1 сентября.

Отметим, именно "Славия" выбила украинский "Днепр-1" в 3-м квалификационном раунде ЛЕ. Без Артема Довбика, которого днепряне продали в "Жирону", украинский клуб ничего не сумел поделать с чехами.

Ранее сообщалось, что "Заря" неудачно стартовала в чемпионате Украины. После 5 туров команда идет лишь на 11-м месте в турнирной таблице украинского первенства.