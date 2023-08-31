"Зоря" перемогла, але вилетіла з Ліги Європи: відеоогляд матчу зі "Славією"

Луганський клуб блискуче провів другий матч проти празької команди

У четвер, 31 серпня, "Зоря" провела матч-відповідь зі "Славією" в рамках раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилася з рахунком 2:1 на користь "Зорі". Про це повідомляє "Телеграф".

"Славія" знову краще контролювала м’яч, проте цього разу чехи не блищали в атаці. Водночас "Зоря" вже у першому таймі забила двічі. Спочатку Даниїл Алефіренко дальнім ударом прошив воротаря "Славії" Коларжа, а потім Денис Антюх ударом у "будиночок" кіперу завершив свій сольний прохід із центру поля.

Під завісу другого тайму луганчани не втримали результату, який би дозволив команді довести справу до серії пенальті. На 83-й хвилині Матей Юрасек головою переправив м’яч у ворота "Зорі".

"Зоря" – "Славія" — 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 40 – Юрасек, 84

Попередження: Снурніцин, 14

"Зоря": Турбаєвський – Вантух, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишньов (Чурко, 81), Герреро – Алефіренко (Волошин, 67).

"Славія": Коларж – Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст – Шранц (Тіджані, 73), Зафейріс, Голеш, Дорлі, Доудера (Юрасек, 46) – ван Бурен (Юречка, 56).

Статистика матчу "Зоря" - "Славія"

Повний відеоогляд матчу "Зоря" — "Славія" буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, перша гра, яка проходила у Празі, завершилася переконливою перемогою "Славії" з рахунком 2:0. Таким чином, за підсумками двоматчевого протистояння на груповому етапі Ліги Європи зіграє саме чеський колектив. "Зоря" виступатиме у групі Ліги конференцій. Жеребкування групового етапу ЛК та ЛЄ відбудеться у п’ятницю, 1 вересня.

Зазначимо, саме "Славія" вибила українське "Дніпро-1" у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ. Без Артема Довбика, якого дніпряни продали до "Жирони", український клуб нічого не зумів вдіяти з чехами.

Раніше повідомлялося, що "Зоря" невдало стартувала у чемпіонаті України. Після 5 турів команда йде лише на 11-му місці у турнірній таблиці української першості.