"Зоря" — "Славія": пряма відеотрансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Луганський клуб бореться за місце у Лізі Європи

У четвер, 31 серпня, "Зоря" проведе матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 проти "Славії". У першій зустрічі чеський клуб розбив луганчан із рахунком 2:0.

У прямому ефірі в Україні гру-відповідь покаже YouTube-канал Football Hub. Друга гра пройде в Любліні (Польща) на однойменній арені, початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді 4-го відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" — "Славія"

Переможець 2-матчевого протистояння "Зорі" та "Славії" вийде на груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, вилетить у групу Ліги конференцій. Таким чином, луганці забезпечили собі євроосінь, на відміну від "Динамо" та "Дніпра-1". До речі, у попередньому раунді відбору ЛЄ чехи вибили саме дніпрян.

Матч-відповідь "Зоря" — "Славія" покажуть в Україні безкоштовно. Додамо, що букмекери абсолютно не вірять в успіх луганчан.

Нагадаємо, українські клуби погано виступають у кваліфікації єврокубків, через що Україна втрачає позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.