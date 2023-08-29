"Зоря" — "Славія": де і коли безкоштовно дивитися матч-відповідь Ліги Європи

"Зоря", схоже, змирилася з вильотом

У четвер, 31 серпня, "Зоря" проведе гру-відповідь проти "Славії" в рамках раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч завершилася перемогою чехів з рахунком 2:0. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Зоря" — "Славія".

Другу гру луганчан проти празького клубу в прямому ефірі в Україні покажуть Youtube-канал FootballHub та медіаплатформа "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра-відповідь "Зоря" — "Славія" пройде в Любліні (Польща) на однойменній арені, початок зустрічі — о 20:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння вийде на груповий етап ЛЄ, а той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги конференцій. Таким чином, луганці забезпечили собі євроосінь, на відміну від "Динамо" та "Дніпра-1". До речі, у попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи "Славія" познущалася з "Дніпра-1".

Раніше букмекери оцінили шанси "Зорі" на вихід у групу Ліги Європи.

Нагадаємо, що "Зоря" у 5-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) не зуміла переграти "Минай" (1:1), через що клуб може залишитися без тренера. Раніше повідомлялося, що інші учасники відбору в єврокубках "Динамо" та "Дніпро-1" потрапили у скандал через перенесення матчів УПЛ.