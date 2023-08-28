"Зоря" — "Славія": букмекери не вірять в українців

Луганський клуб побореться за вихід до групового етапу Ліги Європи

У четвер, 31 серпня, луганська "Зоря" проведе поєдинок-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи сезону 2023/24 проти "Славії" Прага. У першій грі чеський клуб просто знищив луганчан, проте різниця у 2 м’ячі все ще дає деяку надію українцям на камбек. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Зоря" — "Славія".

На думку фахівців, у луганського клубу практично немає шансів на вихід до групи ЛЄ. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Зорі" в основний час букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 6,00-8,00. Водночас успіх "Славії" набагато ймовірніший — коефіцієнт 1,41-1,50. Зазначимо, Favbet не приймає ставок на прохід чеського клубу у групу ЛЄ, вважаючи, що це питання вже закрите. А такий успіх луганчан оцінюється у 6%.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" — "Славія" (основний час)

Favbet: (перемога "Зорі" 7,00 — нічия 4,65 — перемога "Славії" 1,45)

William Hill: (6,00 — 4,50 — 1,50)

Bwin: (7,00 — 4,80 — 1,41)

Матч "Зоря" — "Славія" пройде у Любліні (Польща) на однойменній футбольній арені. Переможець 2-матчевого протистояння вийде на груповий етап Ліги Європи, а той, хто програє, вилетить у груповий етап Ліги конференцій.

Нагадаємо, що "Зоря" у 5-му турі чемпіонату України не зуміла переграти "Минай", клуб найближчим часом ризикує залишитися без тренера. Раніше повідомлялося, що інші учасники відбору в єврокубках "Динамо" та "Дніпро-1" потрапили у скандал із переносами матчів.