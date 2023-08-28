"Заря" - "Славия": букмекеры не верят в украинцев

Луганский клуб сразится за выход в групповой этап Лиги Европы

В четверг, 31 августа, луганская "Заря" проведет ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2023/24 против "Славии" Прага. В первой игре чешский клуб попросту уничтожил луганчан, однако разница в 2 мяча все еще дает некоторую надежду украинцам на камбэк. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Заря" — "Славия".

По мнению специалистов, у луганского клуба практически нет шансов на выход в группу ЛЕ. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Зари" в основное время букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 6,00-8,00. В то же время успех "Славии" намного вероятнее — коэффициент 1,41-1,50. Отметим, Favbet не принимает ставок на проход чешского клуба в группу ЛЕ, считая, что этот вопрос уже закрыт. А подобный успех луганчан оценивается в 6%.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" — "Славия" (основное время)

Favbet: (победа "Зари" 7,00 — ничья 4,65 — победа "Славии" 1,45)

William Hill: (6,00 — 4,50 — 1,50)

Bwin: (7,00 — 4,80 — 1,41)

Матч "Заря" — "Славия" пройдет в Люблине (Польша) на одноименной футбольной арене. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет на групповой этап Лиги Европы, а проигравший вылетит в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, что "Заря" в 5-м туре чемпионата Украины не сумела переиграть "Минай", клуб в ближайшее время рискует остаться без тренера. Ранее сообщалось, что другие участники отбора в еврокубках "Динамо" и "Днепр-1" угодили в скандал с переносами матчей.