"Заря" - "Славия": прямая видеотрансляция ответного матча Лиги Европы

Луганский клуб сражается за место в Лиге Европы

В четверг, 31 августа, "Заря" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 против "Славии". В первой встрече чешский клуб разбил луганчан со счетом 2:0.

В прям эфире в Украине ответную игру покажет YouTube-канал Football Hub. Вторая игра пройдет в Люблине (Польша) на одноименной арене, начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Заря" — "Славия"

Победитель 2-матчевого противостояния "Зари" и "Славии" выйдет на групповой этап Лиги Европы, а проигравший вылетит в группу Лиги конференций. Таким образом, луганчане обеспечили себе евроосень, в отличие от "Динамо" и "Днепра-1". К слову, в предыдущем раунде отбора ЛЕ чехи выбили именно днепрян.

Ответный матч "Заря" — "Славия" покажут в Украине бесплатно. Добавим, что букмекеры абсолютно не верят в успех луганчан.

Напомним, украинские клубы плохо выступают в квалификации еврокубков, из-за чего Украина теряет позиции в таблице коэффициентов УЕФА.