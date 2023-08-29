"Заря" - "Славия": где и когда бесплатно смотреть ответный матч Лиги Европы

"Заря", похоже, смирилась с вылетом

В четверг, 31 августа, "Заря" проведет ответную игру против "Славии" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Заря" — "Славия".

Вторую игру луганчан против пражского клуба в прямом эфире в Украине покажут Youtube-канал FootballHub и медиа-платформа "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Ответная игра "Заря" — "Славия" пройдет в Люблине (Польша) на одноименной арене, начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет на групповой этап ЛЕ, а проигравший окажется на групповой стадии Лиги конференций. Таким образом, луганчане обеспечили себе евроосень, в отличие от "Динамо" и "Днепра-1". К слову, в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы "Славия" поиздевалась над "Днепром-1".

Ранее букмекеры оценили шансы "Зари" на выход в группу Лиги Европы.

Напомним, что "Заря" в 5-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) не сумела переиграть "Минай" (1:1), из-за чего клуб может остаться без тренера. Ранее сообщалось, что другие участники отбора в еврокубках "Динамо" и "Днепр-1" угодили в скандал из-за переносов матчей УПЛ.