Укр

"Шахтер" узнал имена соперников по группе Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Форма донецкого "Шахтера" Новость обновлена 31 августа 2023, 19:53
Форма донецкого "Шахтера". Фото ФК Шахтер

Горняки начнут еврокубковую кампанию в середине сентября

В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

По итогам мероприятия стало известно, что "Шахтер" на групповой стадии турнира сыграет в квартете H. Об этом сообщает "Телеграф".

Соперниками Горняков по группе стали: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия). Поединки ЛЧ начнутся 19 сентября, а завершатся 13 ноября. По две лучшие команды с каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы. Команды, которые по итогам 6 туров станут последними в своих квартетах, вылетят из еврокубков.

Добавим, что перед жеребьевкой "Шахтер" согласно клубному рейтингу был посеян в третью корзину.

Состав корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов

Корзина 1

  • "Манчестер Сити" (ENG)
  • "Севилья" (ESP)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Наполи" (ITA)
  • "Бавария" (GER)
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA)
  • "Бенфика" (POR)
  • "Фейеноорд" (NED)

Корзина 2

  • "Реал" (ESP)
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Интер" (ITA)
  • "Боруссия" Дортмунд (GER)
  • "Атлетико" (ESP)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Порту" (POR)
  • "Арсенал" (ENG)

Корзина 3

  • "Шахтер" (UKR)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Милан" (ITA)
  • "Брага" (POR)
  • ПСВ (NED)
  • "Лацио" (ITA)
  • "Црвена Звезда" (SRB)
  • "Копенгаген" (DEN)

Корзина 4

  • "Янг Бойз" (SUI)
  • "Реал Сосьедад" (ESP)
  • "Галатасарай" (TUR)
  • "Селтик" (SCO)
  • "Ньюкасл" (ENG)
  • "Унион" (GER)
  • "Антверпен" (BEL)
  • "Ланс" (FRA)

Ранее сообщалось, что после 5 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" лидирует в чемпионате. Напомним, перед стартом в еврокубках Горняки лишились основного форварда.

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#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов