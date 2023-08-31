"Шахтер" узнал имена соперников по группе Лиги чемпионов

Горняки начнут еврокубковую кампанию в середине сентября

В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

По итогам мероприятия стало известно, что "Шахтер" на групповой стадии турнира сыграет в квартете H. Об этом сообщает "Телеграф".

Соперниками Горняков по группе стали: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия). Поединки ЛЧ начнутся 19 сентября, а завершатся 13 ноября. По две лучшие команды с каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы. Команды, которые по итогам 6 туров станут последними в своих квартетах, вылетят из еврокубков.

Добавим, что перед жеребьевкой "Шахтер" согласно клубному рейтингу был посеян в третью корзину.

Состав корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов

Корзина 1

"Манчестер Сити" (ENG)

"Севилья" (ESP)

"Барселона" (ESP)

"Наполи" (ITA)

"Бавария" (GER)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

"Бенфика" (POR)

"Фейеноорд" (NED)

Корзина 2

"Реал" (ESP)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Интер" (ITA)

"Боруссия" Дортмунд (GER)

"Атлетико" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Порту" (POR)

"Арсенал" (ENG)

Корзина 3

"Шахтер" (UKR)

"Зальцбург" (AUT)

"Милан" (ITA)

"Брага" (POR)

ПСВ (NED)

"Лацио" (ITA)

"Црвена Звезда" (SRB)

"Копенгаген" (DEN)

Корзина 4

"Янг Бойз" (SUI)

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Галатасарай" (TUR)

"Селтик" (SCO)

"Ньюкасл" (ENG)

"Унион" (GER)

"Антверпен" (BEL)

"Ланс" (FRA)

Ранее сообщалось, что после 5 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" лидирует в чемпионате. Напомним, перед стартом в еврокубках Горняки лишились основного форварда.