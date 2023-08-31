"Шахтер" узнал имена соперников по группе Лиги чемпионов
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Горняки начнут еврокубковую кампанию в середине сентября
В четверг, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.
По итогам мероприятия стало известно, что "Шахтер" на групповой стадии турнира сыграет в квартете H. Об этом сообщает "Телеграф".
Соперниками Горняков по группе стали: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия). Поединки ЛЧ начнутся 19 сентября, а завершатся 13 ноября. По две лучшие команды с каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут третьи места, сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы. Команды, которые по итогам 6 туров станут последними в своих квартетах, вылетят из еврокубков.
Добавим, что перед жеребьевкой "Шахтер" согласно клубному рейтингу был посеян в третью корзину.
Состав корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов
Корзина 1
- "Манчестер Сити" (ENG)
- "Севилья" (ESP)
- "Барселона" (ESP)
- "Наполи" (ITA)
- "Бавария" (GER)
- "Пари Сен-Жермен" (FRA)
- "Бенфика" (POR)
- "Фейеноорд" (NED)
Корзина 2
- "Реал" (ESP)
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Интер" (ITA)
- "Боруссия" Дортмунд (GER)
- "Атлетико" (ESP)
- "Лейпциг" (GER)
- "Порту" (POR)
- "Арсенал" (ENG)
Корзина 3
- "Шахтер" (UKR)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Милан" (ITA)
- "Брага" (POR)
- ПСВ (NED)
- "Лацио" (ITA)
- "Црвена Звезда" (SRB)
- "Копенгаген" (DEN)
Корзина 4
- "Янг Бойз" (SUI)
- "Реал Сосьедад" (ESP)
- "Галатасарай" (TUR)
- "Селтик" (SCO)
- "Ньюкасл" (ENG)
- "Унион" (GER)
- "Антверпен" (BEL)
- "Ланс" (FRA)
Ранее сообщалось, что после 5 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" лидирует в чемпионате. Напомним, перед стартом в еврокубках Горняки лишились основного форварда.