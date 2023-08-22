У "Шахтера" проблема: самый дорогой форвард в истории клуба получил тяжелую травму

Форвард перебрался в "Шахтера" за 10 миллионов

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре получил тяжелое повреждение. Он пропустит как минимум несколько месяцев.

Об этом сообщил в авторской программе известный журналист Виктор Вацко.

По его информации, Траоре получил травму в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Кривбасса", которая завершилась со счетом 3:3.

"Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпавший. Из того, что я знаю, Шахтер сейчас играет под очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам такие нагрузки в тренировочном процессе.

Хорошо ли это или плохо? Это покажет только время и результаты. Пока мы можем констатировать, что во всех матчах чемпионата Шахтер проседал во втором тайме", – сказал журналист.

Отметим, что Траоре является самым дорогим центральным нападающим в истории донецкого клуба. В 2021 году за него заплатили "Аяксу" 10 миллионов евро. После перехода в "Шахтер" он получил травму колена, из-за которой пропустил более года.

Всего за "горняков" он провел 46 матчей, в которых забил 16 голов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" попал в новый скандал в чемпионате Украины.