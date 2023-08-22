У "Шахтаря" проблема: найдорожчий форвард в історії клубу отримав тяжку травму

Форвард перебрався до "Шахтаря" за 10 мільйонів

Нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре отримав тяжке ушкодження. Він пропустить щонайменше кілька місяців.

Про це повідомив у авторській програмі відомий журналіст Віктор Вацко.

Траоре отримав травму в матчі 4-го туру чемпіонату України проти "Кривбасу", яка завершилася з рахунком 3:3.

"Серйозну травму знову отримав Траоре, який на кілька місяців випав. З того, що я знаю, Шахтар зараз грає під дуже серйозними навантаженнями. Після Мірчі Луческу жоден інший тренер не пропонував футболістам такі навантаження у тренувальному процесі.

Чи добре це чи погано? Це покаже лише час та результати. Поки що ми можемо констатувати, що у всіх матчах чемпіонату Шахтар просідав у другому таймі", – сказав журналіст.

Зазначимо, що Траоре є найдорожчим центральним нападником історії донецького клубу. 2021 року за нього заплатили "Аяксу" 10 мільйонів євро. Після переходу до "Шахтаря" він отримав травму коліна, через яку пропустив понад рік.

Загалом за "гірників" він провів 46 матчів, у яких забив 16 голів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" потрапив у новий скандал у чемпіонаті України.