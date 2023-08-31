Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

На мероприятии также назовут лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА

В четверг, 31 августа, в крупном конгресс-центре Монако "Гримальди-форум" состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Украину на турнире будет представлять "Шахтер", "Днепр-1" вылетел из отбора ЛЧ во 2-м квалификационном раунде, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Начало мероприятия — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

Перед жеребьевкой команды были поделены на корзины и пары. Корзины составлялись с учетом клубного рейтинга клубов, но в первую корзину попали чемпионы ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона "Ман Сити" и "Севилья" соответственно, а также 6 чемпионов сильнейших футбольных ассоциаций. Для ассоциаций с двумя (четырьмя) представителями клубы объединили в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Это было сделано с учетом интереса телеаудитории. К примеру, таким образом организаторы разведут игры "Барселоны" и "Реала", МС и МЮ на разные дни и т.д.

Во время жеребьевки будет сформировано 8 групп по 4 команд, команды из одной ассоциации не могут оказаться в одной группе.

Корзины и пары перед жеребьевкой

Корзина 1

"Манчестер Сити" (ENG) — пара А

"Севилья" (ESP) — В

"Барселона" (ESP) — C

"Наполи" (ITA) — D

"Бавария" (GER) — E

"Пари Сен-Жермен" (FRA) — F

"Бенфика" (POR) — G

"Фейеноорд" (NED) — H

Корзина 2

"Реал" (ESP) — C

"Манчестер Юнайтед" (ENG) — А

"Интер" (ITA) — I

"Боруссия" Дортмунд (GER) — E

"Атлетико" (ESP) — B

"Лейпциг" (GER) — J

"Порту" (POR) — G

"Арсенал" (ENG) — K

Корзина 3

"Шахтер" (UKR)

"Зальцбург" (AUT)

"Милан" (ITA) — I

"Брага" (POR)

ПСВ (NED) — H

"Лацио" (Италия) — D

"Црвена Звезда" (SRB)

"Копенгаген" (DEN)

Корзина 4

"Янг Бойз" (SUI)

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Галатасарай" (TUR)

"Селтик" (SCO)

"Ньюкасл" (ENG) — K

"Унион" (Германия) — J

"Антверпен" (BEL)

"Ланс" (FRA) — F

Напомним, "Шахтер" по итогам пятого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) возглавил первенство. Накануне в чемпионате Украины произошел скандал, связанный с еврокубками.