Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
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На мероприятии также назовут лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА
В четверг, 31 августа, в крупном конгресс-центре Монако "Гримальди-форум" состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Украину на турнире будет представлять "Шахтер", "Днепр-1" вылетел из отбора ЛЧ во 2-м квалификационном раунде, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу".
"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Начало мероприятия — в 19:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24
Перед жеребьевкой команды были поделены на корзины и пары. Корзины составлялись с учетом клубного рейтинга клубов, но в первую корзину попали чемпионы ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона "Ман Сити" и "Севилья" соответственно, а также 6 чемпионов сильнейших футбольных ассоциаций. Для ассоциаций с двумя (четырьмя) представителями клубы объединили в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Это было сделано с учетом интереса телеаудитории. К примеру, таким образом организаторы разведут игры "Барселоны" и "Реала", МС и МЮ на разные дни и т.д.
Во время жеребьевки будет сформировано 8 групп по 4 команд, команды из одной ассоциации не могут оказаться в одной группе.
Корзины и пары перед жеребьевкой
Корзина 1
- "Манчестер Сити" (ENG) — пара А
- "Севилья" (ESP) — В
- "Барселона" (ESP) — C
- "Наполи" (ITA) — D
- "Бавария" (GER) — E
- "Пари Сен-Жермен" (FRA) — F
- "Бенфика" (POR) — G
- "Фейеноорд" (NED) — H
Корзина 2
- "Реал" (ESP) — C
- "Манчестер Юнайтед" (ENG) — А
- "Интер" (ITA) — I
- "Боруссия" Дортмунд (GER) — E
- "Атлетико" (ESP) — B
- "Лейпциг" (GER) — J
- "Порту" (POR) — G
- "Арсенал" (ENG) — K
Корзина 3
- "Шахтер" (UKR)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Милан" (ITA) — I
- "Брага" (POR)
- ПСВ (NED) — H
- "Лацио" (Италия) — D
- "Црвена Звезда" (SRB)
- "Копенгаген" (DEN)
Корзина 4
- "Янг Бойз" (SUI)
- "Реал Сосьедад" (ESP)
- "Галатасарай" (TUR)
- "Селтик" (SCO)
- "Ньюкасл" (ENG) — K
- "Унион" (Германия) — J
- "Антверпен" (BEL)
- "Ланс" (FRA) — F
Напомним, "Шахтер" по итогам пятого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) возглавил первенство. Накануне в чемпионате Украины произошел скандал, связанный с еврокубками.