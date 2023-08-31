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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в Монако Новость обновлена 31 августа 2023, 11:53
Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в Монако. Фото twitter.com/ChampionsLeague

На мероприятии также назовут лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА

В четверг, 31 августа, в крупном конгресс-центре Монако "Гримальди-форум" состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Украину на турнире будет представлять "Шахтер", "Днепр-1" вылетел из отбора ЛЧ во 2-м квалификационном раунде, уступив в 2-матчевом противостоянии "Панатинаикосу".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Начало мероприятия — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

Перед жеребьевкой команды были поделены на корзины и пары. Корзины составлялись с учетом клубного рейтинга клубов, но в первую корзину попали чемпионы ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона "Ман Сити" и "Севилья" соответственно, а также 6 чемпионов сильнейших футбольных ассоциаций. Для ассоциаций с двумя (четырьмя) представителями клубы объединили в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Это было сделано с учетом интереса телеаудитории. К примеру, таким образом организаторы разведут игры "Барселоны" и "Реала", МС и МЮ на разные дни и т.д.

Во время жеребьевки будет сформировано 8 групп по 4 команд, команды из одной ассоциации не могут оказаться в одной группе.

Корзины и пары перед жеребьевкой

Корзина 1

  • "Манчестер Сити" (ENG) — пара А
  • "Севилья" (ESP) — В
  • "Барселона" (ESP) — C
  • "Наполи" (ITA) — D
  • "Бавария" (GER) — E
  • "Пари Сен-Жермен" (FRA) — F
  • "Бенфика" (POR) — G
  • "Фейеноорд" (NED) — H

Корзина 2

  • "Реал" (ESP) — C
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG) — А
  • "Интер" (ITA) — I
  • "Боруссия" Дортмунд (GER) — E
  • "Атлетико" (ESP) — B
  • "Лейпциг" (GER) — J
  • "Порту" (POR) — G
  • "Арсенал" (ENG) — K

Корзина 3

  • "Шахтер" (UKR)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Милан" (ITA) — I
  • "Брага" (POR)
  • ПСВ (NED) — H
  • "Лацио" (Италия) — D
  • "Црвена Звезда" (SRB)
  • "Копенгаген" (DEN)

Корзина 4

  • "Янг Бойз" (SUI)
  • "Реал Сосьедад" (ESP)
  • "Галатасарай" (TUR)
  • "Селтик" (SCO)
  • "Ньюкасл" (ENG) — K
  • "Унион" (Германия) — J
  • "Антверпен" (BEL)
  • "Ланс" (FRA) — F

Напомним, "Шахтер" по итогам пятого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) возглавил первенство. Накануне в чемпионате Украины произошел скандал, связанный с еврокубками.

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов #Жеребьевка Лиги Чемпионов