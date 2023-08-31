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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жеребкування Ліги чемпіонів пройде в Монако Новина оновлена 31 серпня 2023, 11:53
Жеребкування Ліги чемпіонів пройде в Монако. Фото twitter.com/ChampionsLeague

На заході також назвуть найкращих гравців минулого сезону за версією УЄФА

У четвер, 31 серпня, у великому конгрес-центрі Монако "Грімальді-форум" відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Україну на турнірі представлятиме "Шахтар", "Дніпро-1" вилетів із відбору ЛЧ у 2-му кваліфікаційному раунді, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Панатінаїкосу".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Початок заходу – о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24

Перед жеребкуванням команди були поділені на кошики та пари. Кошики складалися з урахуванням клубного рейтингу клубів, але до першого кошика потрапили чемпіони ЛЧ та ЛЄ минулого сезону "Ман Сіті" та "Севілья" відповідно, а також 6 чемпіонів найсильніших футбольних асоціацій. Для асоціацій із двома (чотирма) представниками клуби об’єднали у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Це було зроблено з огляду на інтерес телеаудиторії. Наприклад, таким чином організатори розведуть ігри "Барселони" та "Реала", МС та МЮ на різні дні тощо.

Під час жеребкування буде сформовано 8 груп по 4 команди, команди з однієї асоціації не можуть опинитися в одній групі.

Кошики та пари перед жеребкуванням

Кошик 1

  • "Манчестер Сіті" (ENG) — пара А
  • "Севілья" (ESP) — В
  • "Барселона" (ESP) — C
  • "Наполі" (ITA) — D
  • "Баварія" (GER) — E
  • "Парі Сен-Жермен" (FRA) — F
  • "Бенфіка" (POR) — G
  • "Феєнорд" (NED) — H

Кошик 2

  • "Реал" (ESP) — C
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG) — А
  • "Інтер" (ITA) — I
  • "Боруссія" Дортмунд (GER) — E
  • "Атлетіко" (ESP) — B
  • "Лейпциг" (GER) — J
  • "Порту" (POR) — G
  • "Арсенал" (ENG) — K

Кошик 3

  • "Шахтар" (UKR)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Мілан" (ITA) — I
  • "Брага" (POR)
  • ПСВ (NED) — H
  • "Лаціо" (Італія) — D
  • "Црвена Звєзда" (SRB)
  • "Копенгаген" (DEN)

Кошик 4

  • "Янг Бойз" (SUI)
  • "Реал Сосьєдад" (ESP)
  • "Галатасарай" (TUR)
  • "Селтік" (SCO)
  • "Ньюкасл" (ENG) — K
  • "Уніон" (Німеччина) — J
  • "Антверпен" (BEL)
  • "Ланс" (FRA) — F

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками п’ятого туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) очолив першість. Напередодні у чемпіонаті України стався скандал, пов’язаний із єврокубками.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #Жеребкування Ліги Чемпіонів