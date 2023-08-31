Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
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На заході також назвуть найкращих гравців минулого сезону за версією УЄФА
У четвер, 31 серпня, у великому конгрес-центрі Монако "Грімальді-форум" відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Україну на турнірі представлятиме "Шахтар", "Дніпро-1" вилетів із відбору ЛЧ у 2-му кваліфікаційному раунді, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Панатінаїкосу".
"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Початок заходу – о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24
Перед жеребкуванням команди були поділені на кошики та пари. Кошики складалися з урахуванням клубного рейтингу клубів, але до першого кошика потрапили чемпіони ЛЧ та ЛЄ минулого сезону "Ман Сіті" та "Севілья" відповідно, а також 6 чемпіонів найсильніших футбольних асоціацій. Для асоціацій із двома (чотирма) представниками клуби об’єднали у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Це було зроблено з огляду на інтерес телеаудиторії. Наприклад, таким чином організатори розведуть ігри "Барселони" та "Реала", МС та МЮ на різні дні тощо.
Під час жеребкування буде сформовано 8 груп по 4 команди, команди з однієї асоціації не можуть опинитися в одній групі.
Кошики та пари перед жеребкуванням
Кошик 1
- "Манчестер Сіті" (ENG) — пара А
- "Севілья" (ESP) — В
- "Барселона" (ESP) — C
- "Наполі" (ITA) — D
- "Баварія" (GER) — E
- "Парі Сен-Жермен" (FRA) — F
- "Бенфіка" (POR) — G
- "Феєнорд" (NED) — H
Кошик 2
- "Реал" (ESP) — C
- "Манчестер Юнайтед" (ENG) — А
- "Інтер" (ITA) — I
- "Боруссія" Дортмунд (GER) — E
- "Атлетіко" (ESP) — B
- "Лейпциг" (GER) — J
- "Порту" (POR) — G
- "Арсенал" (ENG) — K
Кошик 3
- "Шахтар" (UKR)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Мілан" (ITA) — I
- "Брага" (POR)
- ПСВ (NED) — H
- "Лаціо" (Італія) — D
- "Црвена Звєзда" (SRB)
- "Копенгаген" (DEN)
Кошик 4
- "Янг Бойз" (SUI)
- "Реал Сосьєдад" (ESP)
- "Галатасарай" (TUR)
- "Селтік" (SCO)
- "Ньюкасл" (ENG) — K
- "Уніон" (Німеччина) — J
- "Антверпен" (BEL)
- "Ланс" (FRA) — F
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками п’ятого туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) очолив першість. Напередодні у чемпіонаті України стався скандал, пов’язаний із єврокубками.