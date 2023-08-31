Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

На заході також назвуть найкращих гравців минулого сезону за версією УЄФА

У четвер, 31 серпня, у великому конгрес-центрі Монако "Грімальді-форум" відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Україну на турнірі представлятиме "Шахтар", "Дніпро-1" вилетів із відбору ЛЧ у 2-му кваліфікаційному раунді, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Панатінаїкосу".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Початок заходу – о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24

Перед жеребкуванням команди були поділені на кошики та пари. Кошики складалися з урахуванням клубного рейтингу клубів, але до першого кошика потрапили чемпіони ЛЧ та ЛЄ минулого сезону "Ман Сіті" та "Севілья" відповідно, а також 6 чемпіонів найсильніших футбольних асоціацій. Для асоціацій із двома (чотирма) представниками клуби об’єднали у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Це було зроблено з огляду на інтерес телеаудиторії. Наприклад, таким чином організатори розведуть ігри "Барселони" та "Реала", МС та МЮ на різні дні тощо.

Під час жеребкування буде сформовано 8 груп по 4 команди, команди з однієї асоціації не можуть опинитися в одній групі.

Кошики та пари перед жеребкуванням

Кошик 1

"Манчестер Сіті" (ENG) — пара А

"Севілья" (ESP) — В

"Барселона" (ESP) — C

"Наполі" (ITA) — D

"Баварія" (GER) — E

"Парі Сен-Жермен" (FRA) — F

"Бенфіка" (POR) — G

"Феєнорд" (NED) — H

Кошик 2

"Реал" (ESP) — C

"Манчестер Юнайтед" (ENG) — А

"Інтер" (ITA) — I

"Боруссія" Дортмунд (GER) — E

"Атлетіко" (ESP) — B

"Лейпциг" (GER) — J

"Порту" (POR) — G

"Арсенал" (ENG) — K

Кошик 3

"Шахтар" (UKR)

"Зальцбург" (AUT)

"Мілан" (ITA) — I

"Брага" (POR)

ПСВ (NED) — H

"Лаціо" (Італія) — D

"Црвена Звєзда" (SRB)

"Копенгаген" (DEN)

Кошик 4

"Янг Бойз" (SUI)

"Реал Сосьєдад" (ESP)

"Галатасарай" (TUR)

"Селтік" (SCO)

"Ньюкасл" (ENG) — K

"Уніон" (Німеччина) — J

"Антверпен" (BEL)

"Ланс" (FRA) — F

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками п’ятого туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) очолив першість. Напередодні у чемпіонаті України стався скандал, пов’язаний із єврокубками.