"Шахтар" дізнався імена суперників по групі Ліги чемпіонів
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Гірники розпочнуть єврокубкову кампанію у середині вересня
У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.
За підсумками заходу стало відомо, що "Шахтар" на груповій стадії турніру зіграє у квартеті H. Про це повідомляє "Телеграф".
Суперниками Гірників по групі стали: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія) та Антверпен (Бельгія). Поєдинки ЛЧ розпочнуться 19 вересня, а завершаться 13 листопада. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які займуть треті місця, зіграють у раунді плей-офф Ліги Європи. Команди, які за підсумками 6 турів стануть останніми у своїх квартетах, вилетять із єврокубків.
Додамо, що перед жеребкуванням "Шахтар" згідно з клубним рейтингом був посіяний у третій кошик.
Склад кошиків перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів
Кошик 1
- "Манчестер Сіті" (ENG)
- "Севілья" (ESP)
- "Барселона" (ESP)
- "Наполі" (ITA)
- "Баварія" (GER)
- "Парі Сен-Жермен" (FRA)
- "Бенфіка" (POR)
- "Феєнорд" (NED)
Кошик 2
- "Реал" (ESP)
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Інтер" (ITA)
- "Боруссія" Дортмунд (GER)
- "Атлетіко" (ESP)
- "Лейпциг" (GER)
- "Порту" (POR)
- "Арсенал" (ENG)
Кошик 3
- "Шахтар" (UKR)
- "Зальцбург" (AUT)
- "Мілан" (ITA)
- "Брага" (POR)
- ПСВ (NED)
- "Лаціо" (ITA)
- "Црвена Звєзда" (SRB)
- "Копенгаген" (DEN)
Кошик 4
- "Янг Бойз" (SUI)
- "Реал Сосьєдад" (ESP)
- "Галатасарай" (TUR)
- "Селтік" (SCO)
- "Ньюкасл" (ENG)
- "Уніон" (GER)
- "Антверпен" (BEL)
- "Ланс" (FRA)
Раніше повідомлялося, що після 5 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" лідирує у чемпіонаті. Нагадаємо, перед стартом у єврокубках Гірники втратили основного форварда.