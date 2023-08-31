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"Шахтар" дізнався імена суперників по групі Ліги чемпіонів

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Форма донецького "Шахтаря" Новина оновлена 31 серпня 2023, 19:53
Форма донецького "Шахтаря". Фото ФК Шахтар

Гірники розпочнуть єврокубкову кампанію у середині вересня

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

За підсумками заходу стало відомо, що "Шахтар" на груповій стадії турніру зіграє у квартеті H. Про це повідомляє "Телеграф".

Суперниками Гірників по групі стали: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія) та Антверпен (Бельгія). Поєдинки ЛЧ розпочнуться 19 вересня, а завершаться 13 листопада. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які займуть треті місця, зіграють у раунді плей-офф Ліги Європи. Команди, які за підсумками 6 турів стануть останніми у своїх квартетах, вилетять із єврокубків.

Додамо, що перед жеребкуванням "Шахтар" згідно з клубним рейтингом був посіяний у третій кошик.

Склад кошиків перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів

Кошик 1

  • "Манчестер Сіті" (ENG)
  • "Севілья" (ESP)
  • "Барселона" (ESP)
  • "Наполі" (ITA)
  • "Баварія" (GER)
  • "Парі Сен-Жермен" (FRA)
  • "Бенфіка" (POR)
  • "Феєнорд" (NED)

Кошик 2

  • "Реал" (ESP)
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Інтер" (ITA)
  • "Боруссія" Дортмунд (GER)
  • "Атлетіко" (ESP)
  • "Лейпциг" (GER)
  • "Порту" (POR)
  • "Арсенал" (ENG)

Кошик 3

  • "Шахтар" (UKR)
  • "Зальцбург" (AUT)
  • "Мілан" (ITA)
  • "Брага" (POR)
  • ПСВ (NED)
  • "Лаціо" (ITA)
  • "Црвена Звєзда" (SRB)
  • "Копенгаген" (DEN)

Кошик 4

  • "Янг Бойз" (SUI)
  • "Реал Сосьєдад" (ESP)
  • "Галатасарай" (TUR)
  • "Селтік" (SCO)
  • "Ньюкасл" (ENG)
  • "Уніон" (GER)
  • "Антверпен" (BEL)
  • "Ланс" (FRA)

Раніше повідомлялося, що після 5 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" лідирує у чемпіонаті. Нагадаємо, перед стартом у єврокубках Гірники втратили основного форварда.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга чемпіонів