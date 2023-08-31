"Шахтар" дізнався імена суперників по групі Ліги чемпіонів

Гірники розпочнуть єврокубкову кампанію у середині вересня

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

За підсумками заходу стало відомо, що "Шахтар" на груповій стадії турніру зіграє у квартеті H. Про це повідомляє "Телеграф".

Суперниками Гірників по групі стали: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія) та Антверпен (Бельгія). Поєдинки ЛЧ розпочнуться 19 вересня, а завершаться 13 листопада. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які займуть треті місця, зіграють у раунді плей-офф Ліги Європи. Команди, які за підсумками 6 турів стануть останніми у своїх квартетах, вилетять із єврокубків.

Додамо, що перед жеребкуванням "Шахтар" згідно з клубним рейтингом був посіяний у третій кошик.

Склад кошиків перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів

Кошик 1

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Севілья" (ESP)

"Барселона" (ESP)

"Наполі" (ITA)

"Баварія" (GER)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

"Бенфіка" (POR)

"Феєнорд" (NED)

Кошик 2

"Реал" (ESP)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Інтер" (ITA)

"Боруссія" Дортмунд (GER)

"Атлетіко" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Порту" (POR)

"Арсенал" (ENG)

Кошик 3

"Шахтар" (UKR)

"Зальцбург" (AUT)

"Мілан" (ITA)

"Брага" (POR)

ПСВ (NED)

"Лаціо" (ITA)

"Црвена Звєзда" (SRB)

"Копенгаген" (DEN)

Кошик 4

"Янг Бойз" (SUI)

"Реал Сосьєдад" (ESP)

"Галатасарай" (TUR)

"Селтік" (SCO)

"Ньюкасл" (ENG)

"Уніон" (GER)

"Антверпен" (BEL)

"Ланс" (FRA)

Раніше повідомлялося, що після 5 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" лідирує у чемпіонаті. Нагадаємо, перед стартом у єврокубках Гірники втратили основного форварда.