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Особиста помста Луческу: кривдник "Динамо" вказав Мірчі на його місце (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Венсан Абубакар святкує гол Новина оновлена 01 вересня 2023, 12:28
Венсан Абубакар святкує гол. Фото ФК Динамо (Київ)

Футболіст помстився тренеру прямо на полі

Київське "Динамо" вилетіло з єврокубків, поступившись у другому матчі відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 "Бешикташу" (0:1). Автор переможного голу Венсан Абубакар отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

Річ у тому, що камерунський форвард побіг святкувати гол прямо перед головним тренером киян Мірчею Луческу. Про це повідомляє "Телеграф".

Камерунський нападник на початку другого тайму познущався з оборони киян, забивши гол в оточенні трьох захисників. Відразу після цього Венсан побіг до Луческу і почав відзначати взяття воріт. Судді намагалися зупинити провокацію камерунця, але той лише штовхнув одного з рефері. У результаті португальський арбітр Жоау Піньєр показав камерунцю жовту картку.

Додамо, що Венсан не просто так відсвяткував гол перед Луческу. Річ у тім, що після першого матчу, який завершився з рахунком 3:2, Містер заявив, що грав не проти "Бешикташа", а проти "збірної Африки". Після цього на Мірчу посипалися звинувачення у расизмі. Абубакар, мабуть, таким чином помстився румунському тренерові.

Нагадаємо, Україну на євроарені представлятимуть "Шахтар" та "Зоря", яка напередодні вилетіла до Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Гірники дізналися імена суперників по групі Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #ФК Бешикташ #Мірча Луческу #Венсан Абубакар #Ліга конференцій