Особиста помста Луческу: кривдник "Динамо" вказав Мірчі на його місце (відео)

Футболіст помстився тренеру прямо на полі

Київське "Динамо" вилетіло з єврокубків, поступившись у другому матчі відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 "Бешикташу" (0:1). Автор переможного голу Венсан Абубакар отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

Річ у тому, що камерунський форвард побіг святкувати гол прямо перед головним тренером киян Мірчею Луческу. Про це повідомляє "Телеграф".

Камерунський нападник на початку другого тайму познущався з оборони киян, забивши гол в оточенні трьох захисників. Відразу після цього Венсан побіг до Луческу і почав відзначати взяття воріт. Судді намагалися зупинити провокацію камерунця, але той лише штовхнув одного з рефері. У результаті португальський арбітр Жоау Піньєр показав камерунцю жовту картку.

Додамо, що Венсан не просто так відсвяткував гол перед Луческу. Річ у тім, що після першого матчу, який завершився з рахунком 3:2, Містер заявив, що грав не проти "Бешикташа", а проти "збірної Африки". Після цього на Мірчу посипалися звинувачення у расизмі. Абубакар, мабуть, таким чином помстився румунському тренерові.

Нагадаємо, Україну на євроарені представлятимуть "Шахтар" та "Зоря", яка напередодні вилетіла до Ліги конференцій.

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