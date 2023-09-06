Таких всего три: известный футболист купил самое дорогое авто в мире (фото, видео)

В комплекте к авто идут серебряные столовые приборы и фарфоровы тарелки

Аргентинский форвард Мауро Икарди, представляющий турецкий "Галатасарай", приобрел редкую модель авто — Rolls-Royce Boat Tail. За машину он заплатил 26 миллионов евро.

Как пишет Daily Mail, всего выпущено три таких модели авто. Одной из них владеет рэпер Jay-Z, а другой — миллиардер, сколотивший состояние на добыче жемчуга.

По данным источника, на производство данной модели у специалистов уходит четыре года. Автомобиль состоит из 1813 деталей.

Всего в кабриолете четыре места, он оборудован зонтиком и встроенным телескопическим столиком. Также в комплекте к авто идут серебряные столовые приборы и фарфоровы тарелки производства популярного бренда Christofle. В машине установлены два холодильника для напитков.

Говоря о технических особенностях авто, можно отметить, что оно оборудовано 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, мощность которого составляет до 600 лошадиных сил.

Напомним, что турецкий клуб выкупил права на Икарди минувшим летом у французского ПСЖ. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025/26. На старте нового сезона аргентинец забил 4 гола в ворота соперников в трех матчах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что донецкий "Шахтер" продолжает судиться с турецким "Галатасараем" по поводу своего бывшего футболиста.