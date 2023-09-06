Таких лише три: відомий футболіст купив найдорожче авто у світі (фото, відео)

У комплекті до авто йдуть срібні столові прилади та фарфорові тарілки

Аргентинський форвард Мауро Ікарді, який представляє турецький "Галатасарай", придбав рідкісну модель авто — Rolls-Royce Boat Tail. За машину він сплатив 26 мільйонів євро.

Як пише Daily Mail, всього випущено три такі моделі авто. Однією з них володіє репер Jay-Z, а іншою — мільярдер, який сколотив статки на видобутку перлів.

За даними джерела, на виробництво цієї моделі у фахівців йде чотири роки. Автомобіль складається із 1813 деталей.

Усього в кабріолеті чотири місця, він обладнаний парасолькою та вбудованим телескопічним столиком. Також у комплекті до авто йдуть срібні столові прилади та фарфорові тарілки виробництва популярного бренду Christofle. У машині встановлено два холодильники для напоїв.

Говорячи про технічні особливості авто, можна відзначити, що воно обладнане 6,75-літровим двигуном V12 із двома турбінами, потужність якого становить до 600 кінських сил.

Нагадаємо, що турецький клуб викупив права на Ікарді минулого літа у французького ПСЖ. Контракт із ним розрахований до кінця сезону-2025/26. На старті нового сезону аргентинець забив 4 голи у ворота суперників у трьох матчах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що донецький "Шахтар" продовжує позиватися до турецького "Галатасарая" з приводу свого колишнього футболіста.