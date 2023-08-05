Lamborghini Huracan Tecnica 2023 замість 80 пікапів для ЗСУ. У Києві продають елітний суперкар

Цей спортивний автомобіль є лімітованим

У Києві виставили на продаж новенький лімітований суперкар Lamborghini Huracan Tecnica 2023, продовживши тенденцію скуповування українцями преміальних марок попри війну.

Майбутньому покупцю доведеться брязнути гаманцем на 552 497 доларів, як зазначається на сайті Auto.ria, а це ціна в середньому 78 пікапів для ЗСУ (зазвичай ціна на один вживаний автомобіль для військових становить в районі 7 тисяч доларів). До того ж продавець зазначає, що новенький суперкар повністю обклеєний бронеплівкою.

У Києві продають елітний суперкар

Цей автомобіль є експериментом, Lamborghini взяла Huracan STO та видалила деякі з його грубіших країв, щоб створити кращий суперкар для дорожнього руху.

Суперкар має задній привід та 5,2-літровий двигун V10 потужністю в 631 кінську силу, він передає свою потужність на задні колеса виключно через семиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год лише за 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

Інтер'єр Huracan Tecnica

Передня частина забезпечує змінену аеродинаміку та повітряну завісу, що втягує повітря через отвори під фарами та покращує охолодження гальм, а разом із заднім антикрилом сприяє 35-відсотковому покращенню притискної сили та 20-відсоткове зниження опору в порівнянні моделлю Evo RWD.

Малюк Lambo має 50-сантиметрові легкосплавні диски з алмазним огранюванням, світлодіодні фари, рульове керування задньою віссю, диференціал розподілу крутного моменту та вуглецево-керамічні гальма. У новій карбоновій кришці двигуна є скляне віконце для огляду силового агрегату та новий шестикутний задній спліттер.

Оббивка та оздоблення виконані зі шкіри та алькантари

Габарити Lamborghini Huracan Tecnica досить типові для свого класу. Його довжина становить 4,5 м, а колісна база — 2,6 м. Він має ширину 1,93 м без бічних дзеркал (2,2 м з ними включно) і має висоту лише 1,16 м. Завдяки використанню заднього приводу його суха вага становить лише 1 378 кг.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни продають розкішний Rolls-Royce Ghost за півмільйона доларів.