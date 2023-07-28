Тернопільські розваги: мажори на елітних авто лякали пішоходів на "зебрах" (відео)

Кермувальники – це студенти місцевих вишів

В Тернополі студенти на великій швидкості гасали вулицями на елітних автомобілях і розважалися тим, що знімали на відео пішоходів, які ухилялися від зіткнень з машинами.

Про це Суспільному повідомили у Патрульній поліції.

"На спецлінію почали надходити звернення від тернополян про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху і наражають на небезпеку пішоходів та інших учасників дорожнього руху", – розповіла речниця поліцейської пресслужби Ольга Гаврилюк.

"Мажорів" розшукали й затримали. Ними виявилися п’ятеро водіїв, наймолодшому з яких 19 років, а найстаршому — виповнилося 25 років.

Усі вони – студенти місцевих вишів і вже не раз притягувалися до відповідальності за порушення ПДР та громадської безпеки.

За створення аварійної ситуації, перевищення швидкості та керування авто без документів, уточнила речниця поліцейської пресслужби, вони сплатили штрафи за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Житомирі підлітки під час комендантської години ганяли на авто і потрапили у ДТП.