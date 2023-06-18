У Кривому Розі "мажори" влаштували ДТП і почали "розборки", поліція ж виявилася безпорадною: подробиці скандалу (фото, відео)

Дочка потерпілого стверджує, що поліцейські нічого вдіяти не змогли

У Кривому Розі сталася резонансна ДТП, під час якої елітний позашляховик Mercedes врізався в бік легковика. Поліцейські, які прибули на місце, спробували скласти протокол, але їм довелося робити це під погрози "групи підтримки" жінки, яка була за кермом "Мерседеса".

Історією та відеозаписами з місця події поділилася користувач Facebook Hellen Polovinka, яка є дочкою потерпілого в аварії чоловіка.

Вона зазначила, що жінка на позашляховику влетіла у бік легковика на повній швидкості, а потім влаштувала істерику, викликала знайомих "господарів життя" та почала скручувати номери з автомобіля.

"Після прибуття "групи підтримки" хамовитої мадам, вона покинула місце ДТП на 2 години! В цей час неадекватні "чоловіки" погрожували та крили матом всіх — свідків, тата, патрульних поліцейських. На відео видно, як вони висмикують права та рвуть протокол, заповнений не так, як їм зручно", — повідомила вона.

За її словами, коли її батька, хірурга із сорокалітнім стажем, забрала швидка допомога, виявилося, що міська камера, яка мала б зняти ДТП, не працює.

Крім того, донька постраждалого стверджує, що поліцейські нічого вдіяти не змогли, оскільки "знають, з ким мають справу", а на номер її батька тепер надходять дзвінки із погрозами.

Як повідомлялося раніше, у Київській області вантажівка переїхала військового. Водій стверджує, що постраждалий на момент наїзду просто лежав на дорозі.