В Кривом Роге "мажоры" устроили ДТП и начали "разборки", полиция же оказалась беспомощна: подробности скандала (фото, видео)

Дочь пострадавшего утверждает, что полицейские ничего сделать не смогли

В Кривом Роге произошло резонансное ДТП, во время которого элитный внедорожник Mercedes врезался в бок легковушке. Прибывшие на место полицейские попытались составить протокол, но им пришлось делать это под угрозы "группы поддержки" женщины, которая была за рулем "Мерседеса".

Историей и видеозаписями с места происшествия поделилась пользовательница Facebook Hellen Polovinka, которая является дочерью пострадавшего в аварии мужчины.

Она отметила, что женщина на внедорожнике влетела в бок легковушки на полной скорости, а затем устроила истерику, вызывала знакомых "хозяев жизни" и начала скручивать номера с автомобиля.

"По прибытии "группы поддержки" хамоватой мадам, она покинула место ДТП на 2 часа! В это время неадекватные "мужчины" угрожали и крыли матом всех — свидетелей, папу, патрульных полицейских. На видео видно, как они выдергивают права и рвут протокол, заполненный не так, как им удобно", — сообщила она.

По ее словам, когда ее отца, хирурга с сорокалетним стажем, забрала скорая помощь, оказалось, что городская камера, которая должна бы заснять ДТП, не работает.

Кроме того, дочь пострадавшего утверждает, что полицейские ничего сделать не смогли, так как "знают, с кем имеют дело", а на номер ее отца теперь поступают звонки с угрозами.

Как сообщалось ранее, в Киевской области грузовик переехал военного. Водитель утверждает, что пострадавший в момент наезда просто лежал на дороге.