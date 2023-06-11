В Киеве водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде: за жизнь мальчика борются врачи (видео)

Водитель легкового авто нарушил сразу несколько правил ПДД, из-за чего ребенок теперь в реанимации

В Киеве снова произошло серьезное ДТП с пострадавшим. На днях в столб врезался известный блогер Сергей Данилец, а сегодня водитель-иностранец сбил ребенка на велосипеде.

Подробностями поделились в Telegram-канале "ДТП. Киев". Сейчас ребенок в критическом состоянии находится в реанимации.

На кадрах с видеорегистратора видно, как встречная полоса движения на бульваре Перова в Киеве остановилась на красный сигнал светофора. Однако в какой-то момент с полосы для общественного транспорта на скорости вылетает Daewoo Nexia. В этот момент дорогу на пешеходный переход выехал на велосипеде 13-летний парень.

На кадрах видно, как ребенок подлетает от удара и падает на землю чуть дальше от авто. По информации очевидцев, водителем Daewoo Nexia оказался иностранец из южных стран. Сейчас ребенок в реанимации врачи делают все возможное, чтобы мальчик дожил до утра. Виновником ДТП занимаются правоохранители.

Вместе с тем стоит отметить, что нарушили правила дорожного движения как водитель автомобиля, так и юный велосипедист:

Авто ехало по полосе общественного транспорта; Водитель проигнорировал красный свет (судя по видео, он даже не думал останавливаться или сбавлять скорость); По правилам дорожного движения, велосипедистам следует пересекать пешеходный переход на своих двоих, катя двухколесный транспорт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что появились новые подробности смертельного ДТП с судьей в Киеве. От полученных травм боец Нацгвардии скончался на месте происшествия.