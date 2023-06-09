В Киеве произошло серьезное ДТП: мог пострадать известный блогер (фото, видео)

Водитель еле уцелел, но остался жив. Сейчас он в тяжелом состоянии

В Киеве вечером 9 июня произошло серьезное ДТП в Печерском районе. На бульваре Леси Украинки возле ЦИК автомобиль вылетел с проезжей части, есть пострадавшие.

В полиции Киева сообщают, что авария произошла в 22:08, предварительно водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги в бетонный столб и был госпитализирован. Проводится проверка.

В Telegram-канале "Киев Оперативный" сообщают, что пострадавшим водителем может быть известный блогер, тренер и бодибилдер Сергей Данилец, а также его супруга Анастасия.

Подтверждения этой информации нет, но "блатные" номера и марка авто совпадают с тем, на котором ездит Сергей — BMW госномер KX7707MM.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на автодороге Киев-Знаменка произошло ДТП, есть погибшие. Два водителя 28 лет автомобилей Mazda и Honda погибли на месте.