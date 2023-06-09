У Києві сталася серйозна ДТП: міг постраждати відомий блогер (фото, відео)

Водій ледве вцілів, але лишився живий. Зараз він у тяжкому стані

У Києві ввечері 9 червня сталася серйозна ДТП у Печерському районі. На бульварі Лесі Українки біля ЦВК автомобіль вилетів із проїжджої частини, не обійшлося без постраждалих.

В поліції Києва повідомляють, що аварія сталася о 22:08, попередньо водій не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги у бетонний стовп та був госпіталізований. Проводиться перевірка.

У Telegram-каналі "Київ Оперативний" повідомляють, що постраждалим водієм може бути відомий блогер, тренер і бодібілдер Сергій Данилець, а також його дружина Анастасія.

Підтвердження цієї інформації немає, але "блатні" номери та марка авто збігаються з тим, на якому їздить Сергій — BMW держномер KX7707MM.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на автодорозі Київ-Знам’янка сталося ДТП, є загиблі. Два водії 28 років автомобілів Mazda та Honda загинули на місці.