У Києві водій легковика збив дитину на велосипеді: за життя хлопчика борються лікарі (відео)

Водій легкового авто порушив одразу кілька правил правил дорожнього руху, через що дитина тепер у реанімації

У Києві знову сталася серйозна ДТП із постраждалим. Днями в стовп врізався відомий блогер Сергій Данилець, а сьогодні водій-іноземець збив дитину велосипедом.

Подробиці поділилися в Telegram-каналі "ДТП. Київ" та в поліції Києва. Наразі дитина у критичному стані перебуває у реанімації.

На кадрах із відеореєстратора видно, як зустрічна смуга руху на проспекті Визволителів у Києві зупинилася на червоний сигнал світлофора. Однак у якийсь момент зі смуги для громадського транспорту на швидкості вилітає Daewoo Nexia. У цей момент дорогу на пішохідний перехід виїхав велосипедом 13-річний хлопець.

На кадрах видно, як дитина підлітає від удару та падає на землю трохи далі від авто. За інформацією очевидців, водієм Daewoo Nexia виявився іноземець із південних країн. Наразі дитина у реанімації лікарі роблять усе можливе, щоб хлопчик дожив до ранку. Винуватцем ДТП займаються правоохоронці.

Разом з тим варто зазначити, що порушили правила дорожнього руху як водій автомобіля, так і юний велосипедист.

Авто їхало смугою громадського транспорту; Водій проігнорував червоне світло (судячи з відео, він навіть не думав зупинятися чи зменшувати швидкість); За правилами дорожнього руху велосипедистам слід перетинати пішохідний перехід на своїх двох, котячи двоколісний транспорт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з’явилися нові подробиці смертельної ДТП із суддею у Києві. Від одержаних травм боєць Нацгвардії помер на місці події.