Відомий мотогонщик потрапив в аварію у Києві: подробиці та фото з місця ДТП

Олександр Георгиця Ддоразовий чемпіон України з мотоперегонів

Відомий український мотогонщик та засновник мотошколи RSMOTO Олександр Георгиця потрапив у ДТП у Києві. Він вижив, але із серйозними травмами госпіталізований до лікарні.

Інформацію про аварію підтвердили в Інстаграмі мотогонщика. Там же уточнили, що жодних зборів на лікування зараз не відкривають.

Подробиці на даний момент не повідомляються, відомо лише, що подія сталася на вул. Довженка. Байкер має серйозну травму ноги. Також на кадрах з місця аварії видно, що постраждав і "залізний кінь" Георгиці — його уламки розкидані по проїжджій частині.

Про стан здоров’я мотогонщика на даний момент нічого не відомо. На момент прибуття швидкої Олександр Георгиця був у свідомості.

Чим відомий Олександр Георгиця

Олександр Георгиця чемпіон України 2018 та 2019 років з шосейно-кільцевих мотоперегонів. У 2012 році заснував мотошколу RSMOTO, яка на сьогоднішній день налічує 11 філій по всій Україні та одну у Варшаві. Має досвід навчання мотоциклістів близько десяти років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий блогер та бодібілдер Сергій Данилець потрапив у ДТП. Його авто врізалося в стовп у Києві, а самого блогера у тяжкому стані відвезли до лікарні. Пізніше його дружина поділилася подробицями аварії та наголосила, що збори на лікування блогера не проводяться.