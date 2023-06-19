Известный мотогонщик попал в аварию в Киеве: подробности и фото с места ДТП

Александр Георгица двукратный чемпион Украины по мотогонкам

Известный украинский мотогонщик и основатель мотошколы RSMOTO Александр Георгица попал в ДТП в Киеве. Он выжил, но с серьезными травмами госпитализирован в больницу.

Информацию об аварии подтвердили в Инстаграм мотогонщика. Там же уточнили, что никакие сборы на лечение сейчас не открывают.

Подробности на данный момент не сообщаются, известно лишь, что происшествие случилось на ул. Довженко. У байкера серьезная травма ноги. Также на кадрах с места аварии видно, что пострадал и "железный конь" Георгицы — его обломки разбросаны по проезжей части.

О состоянии здоровья мотогонщика на данный момент ничего не известно. На момент прибытия скорой Александр Георгица был в сознании.

Чем известен Александр Георгица

Александр Георгица чемпион Украины 2018 и 2019 годов по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В 2012 году основал мотошколу RSMOTO, которая на сегодняшний день насчитывает 11 филлиалов по всей Украине и один в Варшаве. Имеет опыт обучения мотоциклистов около 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известный блогер и бодибилдер Сергей Данилец попал в ДТП. Его авто врезалось в столб в Киеве, а самого блогера в тяжелом состоянии увезли в больницу. Позже его супруга поделилась подробностями аварии и подчеркнула, что сборы на лечение блогера не проводятся.