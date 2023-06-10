"Тяжко": дружина блогера Данильця прокоментувала ДТП з ним у Києві

Інцидент із блогером Сергієм Данильцем, який трапився ввечері в столиці 9 червня, отримав продовження, до того ж досить обнадійливе.

На це дозволяють сподіватися новини, які надходять від рідних молодого чоловіка.

Нагадаємо, що згідно з версією поліції Києва, аварія сталася о 22:08, напередодні ввечері: водій не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги і вдарився в бетонний стовп, після чого був госпіталізований.

Незважаючи на те, що на каналі Сергія почалося обговорення того, чи зумів вижити блогер, і чи все з ним в порядку, ясність у ситуацію внесла дружина Сергія Анастасія Данилець: він живий.

Звичайно, зараз жінка відчуває далеко не найрадісніші почуття, їй важко, але вона стежить за обговореннями в Мережі.

При цьому Анастасія відразу звернулася до "занадто ретивих" шанувальників блогера, які запропонували почати збір коштів для його лікування.

"Жодних зборів без мого відома ", — написала жінка, висловивши емоційну оцінку "ініціативі" підписників.

З урахуванням того, у що іноді перетворюється "збирання грошей" шахраями, позицію Анастасії Данилець, за великим рахунком, можна зрозуміти.

До того ж її висловлювання дозволяють сподіватися, що з блогером, все дійсно добре, і йому вдасться швидко "вискочити" з цієї ситуації, і знову почати спілкування зі своїми передписниками.

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