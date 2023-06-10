"Тяжело": жена блогера Данильца прокомментировала ДТП с ним в Киеве

Инцидент с блогером Сергеем Данильцом, который случился вечером в столице 9 июня, получил продолжение, притом довольно обнадеживающее.

На это позволяют надеяться новости, которые поступают от родных молодого человека.

Напомним, что согласно версии полиции Киева, авария произошла в 22:08, предварительно водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался бетонный столб, после чего был госпитализирован.

Несмотря на то, что на канале Сергея началось обсуждение того, а сумел ли выжить блогер, и все ли с ним в порядке, ясность в ситуацию внесла жена Сергея Анастасия Данилец: он жив.

Конечно, сейчас женщина испытывает далеко не самые радостные чувства, ей тяжело, но она следит за обсуждениями в Сети.

При этом Анастасия сразу обратилась к "слишком ретивыми" поклонниками блогера, которые предложили начать сбор средств для его лечения.

"Никаких сборов без моего ведома", — написала женщина, выразив эмоциональную оценку "инициативе" подписчиков.

С учетом того, во что иногда превращается "собирательство денег" мошенниками, позицию Анастасии Данилец, по большому счету, можно понять.

К тому же ее высказывания позволяют надеяться, что с попавшим в аварию блогером все действительно хорошо, и ему удастся быстро "выкарабкаться" из этой ситуации и снова начать общение со своими подписчиками.

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