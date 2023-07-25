У Києві дві ДТП із військовими: в одній бійця збили на смерть, в іншій п’яний "капітан" розбив три авто (фото, відео)

Одна з ДТП сталася біля станції метро "Святошин"

У Києві сталося дві аварії за участю військових. В одному випадку двох військовослужбовців збили на блокпосту (один із них загинув), а в другому — нібито п’яний "капітан" ЗСУ влаштував аварію та пошкодив три машини.

Про трагедію на блокпосту повідомила поліція Києва.

О 00:05 25 липня, біля станції метро "Святошин" 23-річний хлопець за кермом легковика на великій швидкості здійснив наїзд на солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. В одній з машин перебував військовий територіального центру комплектування. 49-річний військовослужбовець загинув на місці, його 26-річного товариша по службі госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Військового з авто лікарі оглянули на місці.

На місці за допомогою "драгера" водія перевірили на алкогольне сп’яніння, прилад не зафіксував алкоголю у його крові. Винуватця ДТП затримали. Розпочато кримінальну справу, водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Крім того, машина з номерами ЗСУ, за кермом якої, ймовірно, був нетверезий військовий у званні "капітан", врізалася в авто, а воно, своєю чергою, налетіло ще на один автомобіль.

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Як повідомляв "Телеграф", 26 травня суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Стало відомо, що суддя був у стані алкогольного сп’яніння.