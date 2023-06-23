У Києві перекинулося авто з військовим: водій не зрозумів, як сталася ДТП (відео)

Військовий зараз проходить курс реабілітації після фронту

У Києві сталася ДТП із військовим. Чоловік урізався у відбійник і перекинувся, але сам не зрозумів, як так сталося.

Відео з місця ДТП у своєму Telegram-каналі показав журналіст Костянтин Андріюк. ДТП сталася в Оболонському районі столиці.

У п’ятницю, 23 червня, легковий автомобіль раптово перекинувся на дорозі. За словами очевидців, авто спочатку врізалося у відбійник, який розділяє зустрічні смуги, після чого перекинулося на дах. Коли на місце приїхали поліція та медики, вони витягли водія та госпіталізували.

Після того, як водія дістали, він питав очевидців, що сталося і як саме він скоїв ДТП. За словами жінки, ймовірно, його дружини, чоловік — військовослужбовець, який зараз перебуває на лікуванні після контузії. Очевидці припустили, що водієві стало погано за кермом і він міг навіть знепритомніти на мить.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві потрапив в аварію відомий мотогонщик. Із серйозною травмою кінцівки його відвезли до лікарні.