У Дагестані сталася потрійна ДТП: багато загиблих та постраждалих (відео)

Водії вантажівки та автобуса загинули на місці, водій легковика вижив

У російському Дагестані сталася аварія за участю легкового автомобіля, вантажівки та автобуса, що їхала з Москви.

Як інформують російські ЗМІ з посиланням на заяву МВС, внаслідок пригоди щонайменше 8 людей загинули та ще 16 постраждали.

ДТП сталося на трасі "Кавказ" у районі села Коханівка

Згідно з попередньою інформацією, автомобіль Toyota Camry виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з "Камазом", після чого вантажівка відкинула в автобус.

Відомо, що водій легковика вижив, проте водії вантажівки та автобуса зіткнення не пережили.

Після зіткнення на місці події почалася пожежа, внаслідок якої легковик майже повністю згорів, вогонь перекинувся на автобус, але його швидко загасили.

Як повідомлялося раніше, напередодні у місті Котовськ у Тамбовській області сталася масштабна пожежа на пороховому заводі. Екстрені служби повідомили, що там стався вибух, внаслідок якого чотири особи загинули та ще 12 постраждали. Місцева влада заявила, що причиною став людський чинник.