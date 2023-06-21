В Дагестане произошло тройное ДТП: много погибших и пострадавших (видео)

Водители грузовика и автобуса погибли на месте, водитель легковушки выжил

В российском Дагестане произошла авария при участии легкового автомобиля, грузовика и автобуса, который ехал из Москвы.

Как информируют российские СМИ со ссылкой на заявление МВД, вследствие происшествия по меньшей мере 8 человек погибли и еще 16 пострадали.

ДТП произошло на трассе "Кавказ" в районе села Кохановка

Согласно предварительной информации, автомобиль Toyota Camry выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Камазом", после этого грузовик отбросило в автобус.

Известно, что водитель легковушки выжил, однако водители грузовика и автобуса столкновение не пережили.

После столкновения на месте происшествия начался пожар, вследствие которого легковушка почти полностью сгорела, огонь перекинулся на автобус, но его быстро потушили.

Как сообщалось ранее, накануне в городе Котовск в Тамбовской области произошел масштабный пожар на пороховом заводе. Экстренные службы сообщили, что там произошел взрыв, вследствие которого четыре человека погибли и еще 12 пострадали. Местные власти заявили, что причиной стал человеческий фактор.