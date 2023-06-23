В Киеве перевернулось авто с военным: водитель не понял, как произошло ДТП (видео)

Военный сейчас проходит курс реабилитации после фронта

В Киеве произошло ДТП с военным. Мужчина врезался в отбойник и перевернулся, но сам не понял, как так произошло.

Видео с места ДТП в своем Telegram-канале показал журналист Константин Андриюк. ДТП случилось в Оболонском районе столицы.

В пятницу, 23 июня, легковой автомобиль внезапно перевернулся на дороге. По словам очевидцев, авто сперва врезалось в отбойник, который разделяет встречные полосы, после перевернулось на крышу. Когда на место приехали полиция и медики, они вытащили водителя и госпитализировали.

После того, как водителя достали, он спрашивал очевидцев, что произошло и как именно он совершил ДТП. По словам женщины, вероятно, его супруги, мужчина — военнослужащий, который сейчас находится на лечении после контузии. Очевидцы предположили, что водителю поплохело за рулем и он мог даже потерять сознание на мгновение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве попал в аварию известный мотогонщик. С серьезной травмой конечности его увезли в больницу.