Смертельний випускний: троє підлітків загинули у "п’яній" ДТП за участю поліцейського під Кропивницьким (фото)

Пригода сталася близько 4:30 25 червня

У Кіровоградській області автомобіль із випускниками однієї з місцевих шкіл злетів з дороги через що троє людей загинули.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, за кермом автомобіля Mercedes знаходився сержант Кропивницького районного відділення поліції, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначається, що інцидент стався на дорозі "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя", неподалік смт Новгородка. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і злетів у кювет із подальшим перекиданням.

Крім поліцейського в автомобілі перебувало ще п’ять підлітків — чотири дівчини та хлопець. Дві шістнадцятирічні дівчата загинули на місці, ще одна померла по дорозі до лікарні. Хлопця 2005 року народження та дівчину 2007 року народження було доставлено до лікарні з травмами.

"Вирішується питання про повідомлення затриманій особі про підозру та обрання запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура наполягатиме на тому, що винуватця трагедії варто тримати під вартою. Розслідування ДТП продовжується.

Як повідомлялося раніше, у Києві сталася ДТП з військовим. Чоловік урізався у відбійник і перекинувся, але сам не зрозумів, як так сталося.