Смертельный выпускной: трое подростков погибли в "пьяном" ДТП с участием полицейского под Кропивницким (фото)
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Происшествие произошло около 4:30 25 июня
В Кировоградской области автомобиль с выпускниками одной из местных школ слетел с дороги из-за чего три человека погибли.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за рулем автомобиля Mercedes находился сержант Кропивницкого районного отделения полиции, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что инцидент произошел на дороге "Кропивницкий — Кривой Рог – Запорожье", неподалеку от пгт. Новгородка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и слетел в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
Помимо полицейского в автомобиле находилось еще пять подростков — четыре девушки и парень. Две шестнадцатилетние девушки погибли на месте, еще одна скончалась по пути в больницу. Парень 2005 года рождения и девушка 2007 года рождения были доставлены в больницу с травмами.
"Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.
Прокуратура будет настаивать на том, что виновника трагедии стоит держать под стражей. Расследование ДТП продолжается.
Как сообщалось ранее, в Киеве произошло ДТП с военным. Мужчина врезался в отбойник и перевернулся, но сам не понял, как так произошло.